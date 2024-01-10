Все разделы
Укр / Рус

Экономика в 2023 году. Обзор главных цифр и разговор с Юлией Свириденко

Среда, 10 января 2024, 12:35
 

Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору украинской экономики в 2023 году (укр.)

Протягом року економісти ЦЕС відслідковували та публікували дані з різних секторів економіки — від ринку праці та очікувань бізнесу, до зовнішньої торгівлі та фінансової допомоги партнерів.

На події експерти презентують ключові висновки про розвиток української економіки минулого року, а також обговорять перспективи на 2024.

Захід відбудеться 11 січня о 17:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.

Реклама:

Розклад події:

  • 17:00 – 17:05 Вступне слово, Роберт Кірхнер, Заступник керівника GET;
  • 17:05– 17:20 Огляд української економіки у 2023 році, команда ЦЕС;
  • 17:20 – 18:15 Обговорення результатів 2023 року та перспектив на 2024-й рік за участі Першого віце-прем’єр–міністра, міністра економіки України. Юлії Свириденко.

Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Реклама:

Медіапартнер — Економічна правда.

экономика
Реклама:
Материалы по теме
Худший рост за десятки лет: Всемирный банк обновил прогноз глобального ВВП на 2024 год 9 января 2024, 19:59
Война за Тайвань между США и Китаем может стоить около 10% мирового ВВП - Bloomberg 9 января 2024, 11:32
80% компаний в пострадавших от землетрясения районах Японии возобновляют свою работу 7 января 2024, 10:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте