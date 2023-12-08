Украина начала отправлять грузовики в Польшу поездом, чтобы обойти блокаду

"Укрзализныця" отправила в Польшу по железной дороге первую партию грузовиков в обход заблокированных автодорожных КПП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом компания сообщила в ночь на пятницу, отметив, что этот шаг готовили две недели.

В составе контрейлерного поезда, который двинулся в Польшу по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша) – 23 платформы, на которые загрузили 13 тягачей с полуприцепами, а водителей повезли через границу автобусом.

"Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов. Сейчас еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса. Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении", – отметили в "Укрзализныце".

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Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге.

В "Укрзализныце" добавили, что теперь открыта возможность заказывать такую перевозку грузовиков, из Украины в Польшу – через филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", а в обратном направлении – через UZ Cargo Poland.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.

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Благотворительные и неправительственные организации, которые поставляют военную помощь ВСУ, из-за блокады столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов.

Правительства Украины и Польши в последние недели ведут диалог в попытках найти компромиссные решения для разблокирования границы. В Мининфраструктуры заявили, что ожидают от Польши возобновления переговоров с блокировщиками после того, как в пункте пропуска "Угринов – Долгобичув" начали пропускать пустые грузовики.

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.

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Европейская правда