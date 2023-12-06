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В список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид НКЦБФР занесла еще 17 компаний

Среда, 6 декабря 2023, 17:51

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 17 компаний.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, в перечень добавлены:

  • MTHUB,
  • OTX Forex,
  • FXCC Trades,
  • FXPIG,
  • ERRANTE,
  • PU Prime,
  • Gerco Capitals (использует название компании, регулируемой FCA),
  • HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (использует название компании, регулируемой FCA),
  • PerfectFXOptionLive,
  • Premium Invest Club,
  • GLOBALEQUITY FIN.NET,
  • ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD,
  • RIGHTFX TRADING,
  • LITEGROWTH,
  • Multibankfx,
  • ATOMPIX,
  • FxGlory.

Напоминаем:

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Полный перечень сомнительных инвестпроектов, который ведет НКЦБФР, содержит 221 запись. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

НКЦБФР разработала также 10 признаков сомнительности инвестиционного проекта, которые помогут самостоятельно определиться относительно рисков.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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