В список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид НКЦБФР занесла еще 17 компаний
Среда, 6 декабря 2023, 17:51
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 17 компаний.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
В частности, в перечень добавлены:
- MTHUB,
- OTX Forex,
- FXCC Trades,
- FXPIG,
- ERRANTE,
- PU Prime,
- Gerco Capitals (использует название компании, регулируемой FCA),
- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (использует название компании, регулируемой FCA),
- PerfectFXOptionLive,
- Premium Invest Club,
- GLOBALEQUITY FIN.NET,
- ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD,
- RIGHTFX TRADING,
- LITEGROWTH,
- Multibankfx,
- ATOMPIX,
- FxGlory.
Напоминаем:
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Полный перечень сомнительных инвестпроектов, который ведет НКЦБФР, содержит 221 запись. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.
НКЦБФР разработала также 10 признаков сомнительности инвестиционного проекта, которые помогут самостоятельно определиться относительно рисков.
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