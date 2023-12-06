В список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид НКЦБФР занесла еще 17 компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 17 компаний.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, в перечень добавлены:

MTHUB,

OTX Forex,

FXCC Trades,

FXPIG,

ERRANTE,

PU Prime,

Gerco Capitals (использует название компании, регулируемой FCA),

HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (использует название компании, регулируемой FCA),

PerfectFXOptionLive,

Premium Invest Club,

GLOBALEQUITY FIN.NET,

ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD,

RIGHTFX TRADING,

LITEGROWTH,

Multibankfx,

ATOMPIX,

FxGlory.

Напоминаем:

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Полный перечень сомнительных инвестпроектов, который ведет НКЦБФР, содержит 221 запись. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

НКЦБФР разработала также 10 признаков сомнительности инвестиционного проекта, которые помогут самостоятельно определиться относительно рисков.