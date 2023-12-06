Эпицентру 20 лет: более 2 млрд посетителей и 2,2 млн кв. м площадей (укр)

Середній трафік мережі Епіцентр майже в 19 разів більший за відвідуваність Ейфелевої вежі, загальна площа всіх ТЦ зайняла б 308 футбольних полів, а проданого за 20 років кабелю вистачило б від Землі до Місяця.

Національна мережа Епіцентр відзначає ювілей: 20 років тому, 6 грудня 2003 року, відкрився перший торговий об’єкт компанії на вул. Братиславській, 11 у Києві.

На той момент його площа складала 12 000 кв. м, а сьогодні ритейлер зріс до масштабів найбільшої торгової мережі в Україні.

Загальна площа всіх збудованих ТЦ компанії складає майже 2,2 млн кв. м. Для порівняння, це більше, ніж займають усі магазини АТБ, Сільпо, Ашан, Metro і Novus в Україні разом взяті. Також на цій площі могли б розміститися 308 футбольних полів столичного стадіону "Олімпійський".

Для будiвництва цих торгових об’єктів компанія використала понад 200 000 тонн металоконструкцій, тоді як загальна вага металоконструкцій столичного мосту Патона у 20 разів менша - близько 10 000 тонн.

На старті бізнесу Епіцентр був класичним будівельним гіпермаркетом з асортиментом близько 26 400 SKU, але на сьогодні трансформувався в мережу повноцінних торговельних центрів з пропозицією у 800 000 товарів та окремими магазинами формату shop in shop.

Серед них близько 30 ексклюзивних для українського ринку концептів, в тому числі продуктовий Food Market, Intersport, Галереї Деко, Центр Меблів, Центр Техніки ЦеТе, дитячий магазин E.Pic, Садовий центр, зоомагазин Lapki, косметично-парфумерний бутик Mon Cheri, Аптека 100+ та багато інших.

Як підрахували в напрямку аналітики компанії, загальний трафік всіх торговельних центрів Епіцентр за час існування компанії склав 2,27 млрд, або понад 113 млн відвідувань на рік. Для порівняння, цей показник майже в 19 разів перевищує відвідуваність Ейфелевої вежі - однієї з найпопулярніших у світі пам’яток архітектури, на яку щорічно підіймаються близько 6 млн туристів.

Не менш грандіозними є і масштаби торгівлі компанії. За два десятиріччя роботи Епіцентр реалізував 383 тисячі кілометрів електричного кабелю, що майже еквівалентно відстані від Землі до Місяця.

З моменту створення відділу "ДЕКО" компанія продала 6,8 млн сковорідок, якими можна було б забезпечити кожного мешканця таких країн як Данія чи Фінляндія. А загальної площі реалізованої керамічної плитки, лінолеуму, ламінату та паркету вистачило б, щоб вкласти підлогою всі Мальдівські острови.

Після появи в мережі департаменту побутової хімії Епіцентр продав 356 млн рулонів туалетного паперу, якого б вистачило, щоб 535 разів огорнути Землю навколо екватора. Починаючи з 2015 року, коли Епіцентр почав розвивати в Україні бренд Intersport, компанія стала одним з найбільших продавців спортивних товарів.

Менш ніж за 8 років мережа продала майже 1,5 млн пар кросівок. Такою кількістю взуття можна було б 30 років забезпечувати всіх 50 тисяч учасників найпопулярнішого у світі Нью-Йоркського марафону.

Також компанія продала близько 77 млн одиниць бутильованої води, якою можна було б заповнити 103 олімпійських басейна.

Варто зазначити, що на сьогодні до групи компаній Епіцентр входить не лише роздрібний бізнес, але й агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода" та логістичні потужності.

Серед активів групи також логістичні потужності загальною площею 172 000 кв. м та власний автопарк з більш ніж трьома тисячами одиниць транспорту. За час існування автомобілі компанії подолали майже 675 млн км, що в понад 30 разів більше за протяжність усіх автодоріг світу.

Для порівняння в американській корпорації Meta Platforms, яка об’єднує Facebook, Instagram і WhatsApp, працює 52 500 співробітників по всьому світу. Загальний штат персоналу групи компаній Епіцентр налічує 38 000 співробітників лише в Україні.

При цьому Епіцентр робить вагомий внесок в українську економіку за рахунок значних інвестицій та податків. Прогнозна сума сплачених податків та обов'язкових платежів групи компаній Епіцентр лише за 2023 рік складе понад 7 млрд грн.

У наступні 20 років група компаній не припинятиме активний розвиток. Тільки в роздрібній торгівлі Епіцентр планує збільшити свій бізнес щонайменше в 7 разів. Реалізація амбітних та масштабних проєктів також відбуватиметься в інших галузях економіки. В тому числі в агрокомплексі, виробництві, логістиці, енергетиці та інших сферах бізнесу.