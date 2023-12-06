Киевстар будет сотрудничать с Amazon Web Services: детали соглашения

Один из наиболее известных мировых провайдеров облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) заключил меморандум с ведущим украинским телеком-оператором Киевстар, на 100% принадлежащим нидерландской группе VEON.

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество по ряду инициатив, в частности переход платформы управления данными (DMP) Киевстара к AWS, а также создание в компании профессиональной команды с фокусом на обработке данных и искусственном интеллекте.

"Сотрудничество с AWS подтверждает давний принцип Киевстара — быть технологическим и инновационным лидером на украинском рынке. Это важный шаг для развития украинского бизнеса и его интеграции в международный контекст", – прокомментировал старт партнерства с Amazon Web Services Александр Комаров, президент Киевстара.

В будущем Киевстар предоставит пользователям широкий спектр услуг на базе технологий Amazon Web Services, среди которых аналитика в облаке AWS для обработки и анализа данных, отчетности и моделирования, миграция IТ-инфраструктуры в облако для большей эффективности и масштабируемости.

Кроме того, бизнес-клиентам Киевстара будут доступны решения в сфере кибербезопасности, защиты данных и предотвращения киберугроз.

Компания создаст и будет расширять специализированную команду для работы с технологиями Amazon Web Services с фокусом на обработке данных и искусственном интеллекте, сервисами в сфере Data Science, кибербезопасности и аналитики для предоставления профессиональных услуг клиентам в Украине и за рубежом.

"Мы рады подписанию Меморандума о сотрудничестве с Киевстаром и с нетерпением ждем поддержки цифровой трансформации и стратегического перехода к облачным технологиям", — прокомментировал Анджей Горава, руководитель Amazon Web Services в Центральной и Восточной Европе.

Он добавил, что компания и ее решения поддерживают Украину, оказывая помощь для более 350 организаций в сфере гуманитарной помощи и защиты цифровой инфраструктуры государственных органов Украины, ее университетов и бизнеса.

А сотрудничество Amazon с Киевстаром демонстрирует неизменную привлекательность Украины для международного бизнеса даже вопреки вызовам и угрозам военного времени.

"Мы всегда говорим и показываем своими инвестициями, что время инвестировать в Украину настало, поэтому мы рады видеть, что международные компании сотрудничают с Киевстаром. Я рад видеть успешное сотрудничество, которое поддерживает украинский бизнес", — заявил Каан Терзиоглу, генеральный директор международной группы VEON, владеющей 100% Киевстара. "Это важный шаг вперед в расширении нашего портфолио облачных решений для удовлетворения потребностей наших клиентов. Это позволит нашим бизнес-клиентам не только диверсифицировать и минимизировать потенциальные бизнес-риски, но полностью удовлетворить их индивидуальные требования "под ключ"", — рассказал о перспективах расширения сотрудничества с Amazon Web Services Илья Польшаков, директор по развитию новых бизнесов Киевстара.

Как сообщалось, нидерландская VEON, имеющая котировки на американской бирже NASDAQ, в октябре объявила о полном и бесповоротном выходе с российского рынка.

После этого компания-собственник украинского телеком-оператора Киевстар заявила о старте инициативы "Invest in Ukraine NOW", направлении собственных инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и технологий Киевстара в размере $600 млн.

Долгосрочные инвестиционные стратегии для Украины и Киевстара поддерживает бывший госсекретарь США Майк Помпео, партнер стратегической инициативы для Украины Impact Investments, вошедший в Совет директоров Киевстара.