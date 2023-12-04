Выделение 50 млрд евро Украине от ЕС оказалось под угрозой из-за споров по бюджету - FT

Разногласия в Евросоюзе по бюджету ставят под угрозу предоставление Украине 50 миллиардов евро в соответствии с четырехлетней программой помощи, решение по которой должны принять на саммите 14-15 декабря.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам неназванных европейских чиновников, страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета, включая средства для Украины.

Усилиям ЕС по достижению компромисса препятствует победа ультраправых во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавнее решение немецкого суда, ограничивающее государственные заимствования.

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По словам одного высокопоставленного чиновника, заключить бюджетное соглашение будет "очень, очень сложно".

"Крайне важно, чтобы поддержка Украины продолжалась и чтобы мы, европейцы, играли свою роль", – заявил в интервью Financial Times премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Украина предупредила, что неопределенность относительно пакетов поддержки со стороны США и Европы ставит под угрозу "макрофинансовую стабильность" страны. Предложенные ЕС 50 млрд евро призваны сохранить платежеспособность Киева до 2027 года.

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"Это момент истины. Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вы должны сделать шаг навстречу", – сказал один из собеседников издания.

Издание называет финансирование ЕС Украины "политическим футболом" в контексте более широких дебатов по бюджетным приоритетам ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева в предложения вместе с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета в 2021-2027 годах.

50 млрд евро для Украины, которые состоят из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов, были объединены с запросами на 15 млрд евро средств на миграцию, 10 млрд евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 млрд евро на выплату процентов по совместным заимствованиям ЕС.

На последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер Германии Олаф Шольц отверг расчеты Комиссии как "комичные", по словам многих лиц, информированных о закрытых дебатах.

Официальные лица заявили, что переговоры в ЕС по бюджету всегда будут сложными, но компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет будет предложен до саммита.

"Я думаю, что обреченность и мрачность вокруг этого вопроса значительно преувеличены. Мы не позволим Украине пережить суверенный дефолт", – сказал один из чиновников ЕС.

Ранее еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что одобрение многолетнего пакета поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро может состояться только в рамках пересмотра всего среднесрочного бюджета ЕС.

В июне Еврокомиссия попросила утвердить 66 миллиардов евро дополнительных расходов на покрытие непредвиденных расходов, аргументируя это тем, что бюджет был истощен многочисленными кризисами – от пандемии COVID-19 до полномасштабного вторжения России в Украину.

Государства-члены ЕС, однако, хотят сократить эту сумму минимум на 20%, указывая, что основное бремя увеличения расходов будет ложиться на конкретные страны-контрибуторы (те, кто платит в бюджет ЕС больше, чем получает из него).

Европейская правда