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Правительство назначило последнего представителя в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Суббота, 30 декабря 2023, 11:15 - Экономическая правда
 
Getty Images

На заседании Кабинета министров 29 декабря 2023 года был назначен представитель государства в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз", чем завершено его формирование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики на сайте правительства.

Представителем государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" будет Константин Марьевич, первый заместитель госсекретаря Кабмина. 

Как отмечается, как представитель государства Константин Марьевич входил в наблюдательные советы АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укрзализныця" и продолжает быть в Наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

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Большая часть состава наблюдательного совета была сформирована в начале 2023 года. Он состоит из четырех независимых директоров и трех представителей от государства.

Напомним:

В течение 2023 года "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 19 декабря сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта НАК "Нафтогаз Украины" с "RD" (ограниченный дефолт) до уровня "CC" (преддефолтный уровень).

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