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В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки

Пятница, 29 декабря 2023, 13:03 - Украинская правда 

В Киеве перекрыли движение на ряде транспортных участков с целью ликвидации последствий ракетной атаки и для обеспечения охраны мест чрезвычайных событий.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: Сообщается, что были перекрыты:

  • перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;
  • перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;
  • улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой;
  • ограничено движение по ул. Новоконстантиновская на разворот в сторону ул. Квартальной. Транспортным средствам рекомендуется осуществлять разворот на развязке с просп. С. Бандеры, или на перекрестке ул. Куреневская и ул. Скляренко.

Что предшествовало:

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  • В ночь на 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага.
  • В Киеве погибли 2 человека, 18 травмированы в результате утренней атаки. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения.

Украинская правда 

Киев транспорт война
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