Волонтер Донатас Пискун передал ВСУ 40 коптеров - один из крупнейших донатов для "Армии дронов" (укр)

У рамках програми "Армія дронів", спільного проєкту Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку і Мінцифри, воїнам Десантно-штурмових військ України передали 40 безпілотників DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Дрони надав засновник Гуманітарного Хабу "Житомир" Донатас Піскун. Наразі це один з найбільших внесків від одного благодійника з часів запуску проекту "Армія дронів".

"Це ефективні і потужні безпілотники, що вкрай необхідні нашим захисникам, які щодня виборюють мирне небо над нами. Так ми допомагаємо зберегти життя українцям і наблизити нашу довгоочікувану перемогу", — сказав Донатас.

Вже незабаром "Мавіки" будуть працювати у складі різних підрозділів ДШВ вздовж лінії фронту, допомагати виявляти позиції, живу силу та техніку ворога.

Раніше Донатас Піскун також передавав для ЗСУ БпЛА "Валькірія" вітчизняного виробництва, які добре зарекомендували себе у роботі.

"Валькірія" — це крутий безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для забезпечення моніторингу та повітряної розвідки. За словами волонтера, це лише частина його допомоги "Армії дронів".

Донатас Піскун відомий тим, що він організував на початку війни приїзд великої кількості військових з різних країн світу для боротьби проти агресора. На його запрошення до України прибуло декілька сотень іноземців, які зараз успішно захищають Україну у лавах ЗСУ.



Раніше волонтер отримав нагороди від Збройних Сил України, Міністерства Оборони України, Головного Управління Розвідки МО, Житомирської обласної військової адміністрації, та Житомирської Міської Ради, а в цьому місяці Донатаса нагородили відзнакою "Ради національної безпеки і оборони України" lll ступеня.