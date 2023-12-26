Экономика Китая обгонит США, а Великобритании - будет расти быстрее всех в Европе - прогноз

Согласно новым долгосрочным прогнозам, в следующие 15 лет экономика Китая выйдет на первое место в мире, а Великобритания станет крупнейшей европейской экономикой, которая развивается быстрее всего.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на новый прогноз экономической консалтинговой компании "Центр экономики и бизнес-исследований" (CEBR).

"Развивающиеся страны догоняют своих развитых конкурентов", - таков главный тезис прогноза.

Так, ожидается, что уже к 2037 году Китай опередит США как крупнейшую экономику мира с удвоением мирового ВВП.

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К 2038 году Италия выйдет из 10 крупнейших экономик мира по размеру, ее заменит Южная Корея. США и Германия опустятся в рейтинге. А Индия и Бразилия - две развивающиеся экономики с большим населением - поднимутся в топ-10.

Франция будет ниже показателей Великобритании, в частности из-за большого государственного сектора и высоких налогов, тогда как замедление производства в Германии поможет Британии сократить разрыв.

Согласно долгосрочному мировому экономическому рейтингу CEBR, ожидается, что Великобритания будет развиваться быстрее, чем все экономики "большой четверки" еврозоны - Франции, Германии, Италии и Испании, - но не так быстро, как США.

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"Основа экономики Великобритании все еще очень сильна", - прокомментировал прогноз старший экономист CEBR Пушпин Сингх.

По его словам, традиционный статус Лондона как центра финансовых и консультационных услуг, а также широкая мощность сектора услуг в Великобритании будут способствовать росту Великобритании.

Также, CEBR отмечают, что экономические последствия выхода Британии из Европейского Союза "или были преувеличены, или еще недостаточно изучены".

В целом, согласно прогнозу, 10 крупнейших экономик мира к 2038 году расположатся в рейтинге следующим образом: