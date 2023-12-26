Нацполиция предупреждает о фейковых СМС о поступлении посылок

Правоохранители сообщают о новой схеме мошенников: фейковых СМС о поступлении посылок от имени известного почтового оператора.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

"Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", - говорится в сообщении.

В этой связи в полиции призывают придерживаться следующих советов, чтобы не потерять свои деньги:

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не переходить по сомнительным гиперссылкам;

получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверять правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты;

платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;

не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

При разглашении платежной информации в полиции советуют немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.