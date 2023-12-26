Жена заместителя главы ОП Шурмы в этом году приобрела землю и дом возле Днепра под Киевом - Bihus

Ростислав Шурма Дмитрий Ларин, УП

Летом этого года жена заместителя председателя Офиса президента Ростислава Шурмы Юлия приобрела землю и старенький дом под Киевом.

Об этом говорится в расследовании "Bihus Info".

Недвижимость находится вдоль Днепра за поселком Козин в Киевской области.

"Стоимость неизвестна, поскольку декларации за 2023 год еще не подавали", - говорится в видео.

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Стоит отметить, что жена Шурмы занимается предпринимательской деятельностью как ФЛП и в 2022 году заработала менее миллиона гривен.

Также журналисты выяснили, что как раз после увольнения Ростислава Шурмы с должности гендиректора "Запорожстали" олигарха Рината Ахметова в 2020 году и перед назначением заместителем Ермака в ОП, жена чиновника приобрела апартаменты в центре Киева площадью более 700 квадратных метров за более 73 миллионов гривен.

Также семья владеет соседней однокомнатной квартирой площадью чуть более 50 квадратных метров за 3 млн грн и двумя паркоместами за 600 тыс грн. Паркоместа в элитном ЖК были приобретены в 2021 году.

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Напоминаем:

Заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма в 2022 году получил 681,5 тысячи гривен дохода, из них зарплата по месту работы составила 415,6 тысяч гривен.

Жена Ростислава Шурмы Юлия получила в прошлом году почти 870 тысяч гривен дохода.

Также в декларации за 2022 год указывается, что семья заняла брату Ростислава Шурмы Олегу более 210 млн грн (более 5,5 млн долл в эквиваленте). Эта же информация есть и в декларации чиновника за 2021 год.