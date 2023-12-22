Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму

Инвестиционная компания Dragon Capital опровергла опубликованную в СМИ информацию о якобы ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении компании 22 декабря.

"В связи с распространением ложных сведений некоторыми информационными агентствами, Dragon Capital официально сообщает, что ни одна из компаний группы Dragon Capital и Томаш Фиала лично не имеют бизнеса прямо или косвенно во временно оккупированном Крыму или в Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.

Напоминаем:

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Накануне некоторые медиа вышли с утверждением, что чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании "Dragon Capital" Томаш Фиала через компанию Arricano Real Estate РLC якобы сохранил бизнес в Крыму.

Однако согласно информации на сайте Arricano, компания владеет и управляет четырьмя ТРЦ в Украине арендной площадью более 180 тыс. кв. м: ТРЦ "РайОН" и ТРК "Проспект" (оба – Киев), ТРК City Mall (Запорожье) и ТРК "Солнечная Галерея" (Кривой Рог). Помимо того ей принадлежит 49,9% акций ТРК Sky Mall, а также земельные участки для будущего строительства.

Как известно, инвестиционная компания Dragon Capital владеет изданием "Украинская правда".

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