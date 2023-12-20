Новости 20 декабря: к 2026 году средние зарплаты вырастут на треть, Фридмана объявили в розыск

О Фридмане. Служба безопасности объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана.

О перевозке грузовиков по железной дороге. "Укрзализныця" изучает результаты тестового контрейлерного рейса на Польшу, который отвез заблокированные на автомобильной границе грузовики почти до Кракова.

О метро в Киеве. Критической транспортной ситуации на станциях Оболонско-Теремковской линии метрополитена нет, разрушение перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" удалось предотвратить.

О ВВП Украины. Несмотря на блокирование польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной, украинская экономика в ноябре выросла на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года.

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О движении по Дегтяревскому путепроводу. 20 декабря в Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу - для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

О финансировании бюджета. Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов.

Об отставке Кушнира. Глава компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир уходит с должности председателя правления - президента компании после 12 лет работы.

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Реформы за миллиарды. Что Украина пообещала МВФ сделать в 2024 году?

Какие задачи планирует выполнять Украина для поддержки экономики в рамках обновленных договоренностей с МВФ и почему это важно.

Развлечения, Лас-Вегас и путешествия на острова. Как украинские менеджеры НР роскошествовали за счет глобального офиса

После закрытия представительства Hewlett-Packard в Украине местные менеджеры организовали схему с продвижением продукции с роскошными курортами, дорогими подарками и подставными лицами, из-за чего американцы недосчитались почти двух миллионов долларов.