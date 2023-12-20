Судоходные компании продолжают обходить Красное море в ожидании военной миссии 

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Судоходные компании все еще обходят Красное море, и ожидают результатов от военной миссии во главе с США, о которой мало что известно.

Об этом пишет Reuters.

Отрасль морских перевозок понесла потери из-за атак йеменских хуситов в Красном море, что заставило много судов обходить морские пути через Суэцкий канал, выбирая путь через всю Африку. Такой маршрут значительно увеличивает цену и время перевозки, что с каждым днем повышает давление на международные морские перевозки. Эта ситуация рискует перерасти во взлет цен, а с ними и глобальной инфляции и вызвать другие экономические трудности.

Трафик через узкий пролив Баб-эль-Мандаб, соединяющий Красное море и Аденский залив, упал на 14% в период с 15 по 19 декабря по сравнению с 8 по 12 декабря - согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов AIS и морской аналитикой.

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Против морского пиратства была сформирована коалиция, которая насчитывает 39 стран и базируется в Бахрейне. при этом со стороны морских перевозчиков звучат упреки об отсутствии конкретики, что не дает уверенности в безопасности.

"Мы не знаем точно, сколько военных кораблей будет привлечено, сколько времени понадобится этим судам, чтобы добраться до региона, а также их правила ведения боевых действий и фактическую схему защиты, которая будет введена в действие", - сказал Кори Ранслем, исполнительный директор британской компании Dryad Global, занимающейся консультированием по вопросам морских рисков и безопасности.

На фоне отсутствия конкретики относительно морской операции, компании-перевозчики продолжают склоняться к более длинному и дорогому пути к Азиатским рынкам через Южную Африку.

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Напомним:

Четыре крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами из-за угрозы нападений со стороны йеменских хуситов в Красном море.

Цены на нефть выросли 19 декабря, поскольку нападения йеменских боевиков-хуситов, связанных с Ираном, на суда в Красном море нарушили морскую торговлю и заставили компании изменить маршруты судов.

Экономическая правда