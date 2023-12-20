Цены на нефть стабильны: трейдеры следят за напряженностью в Красном море

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Цены на нефть мало изменились в среду, поскольку инвесторы следят за ситуацией в Красном море после недавних атак на суда йеменских боевиков-хуситов.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 8 центов, или на 0,1%, до 79,15 долл за баррель к 05:07 по Гринвичу, в то время как цена на нефть марки West Texas Intermediate не изменилась - 73,94 долл за баррель.

Во вторник цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне беспокойства по поводу перебоев в мировой торговле и геополитической напряженности на Ближнем Востоке после нападения хуситов на корабли в Красном море.

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Во вторник Вашингтон создал рабочую группу для защиты торговли в Красном море, поскольку нападения йеменских боевиков заставили крупные судоходные компании изменить маршруты, что вызвало опасения относительно длительных перебоев в мировой торговле.

"Пока что военно-морская миссия во главе с США, направленная на смягчение нападений хуситов, не смогла уменьшить общую обеспокоенность относительно безопасного прохода через Красное море, и крупные морские перевозчики все еще предпочитают держаться подальше от него на фоне напряженности", - заявили аналитики IG.

Хуситы пообещали бросить вызов военно-морской миссии во главе с США и продолжать нападения на судоходство в Красном море в поддержку ХАМАС.

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Около 12% мирового судоходства проходит по Красному морю и через Суэцкий канал. Однако, по словам аналитиков, влияние на поставки нефти пока что ограничено.

Министерство энергетики США во вторник сообщило, что США купили 2,1 миллиона баррелей нефти с поставкой в феврале, в результате чего общий объем закупок составил около 11 миллионов баррелей, продолжая пополнять Стратегический нефтяной резерв (SPR) после крупнейшей продажи в истории в прошлом году.

На прошлой неделе запасы нефти и топлива в США также выросли, сообщили источники со ссылкой на данные Американского института нефти, вопреки ожиданиям аналитиков по снижению запасов сырой нефти в опросе Reuters.

Экономическая правда