Презентация исследования "Презумпция вины в налоговом и таможенном администрировании: доказать очевидное"

В украинском налоговом и таможенном законодательстве очерчена презумпция правомерности решений налогоплательщика, которая утверждает, что в случае неоднозначной трактовки ситуации об объеме налоговых обязательств или других вопросов налогового и таможенного администрирования налоговые и таможенные органы должны толковать ситуацию в пользу налогоплательщика и бремя доказывания вины налогоплательщика лежит на плечах именно налоговых и таможенных органов.

Однако на практике отношения между государством и налогоплательщиками выстроены совсем иным образом и нормы национального законодательства, которые определяют презумпцию невиновности налогоплательщика, на практике не работают.

Такое положение дел является вопиющим нарушением базовых прав человека и откровенно противоречит европейской практике налогового администрирования. Правительство официально отрицает существование проблемы, а международные финансовые организации трактуют жалобы предпринимателей как "отдельно взятые случаи" и придерживаются позиции, что это не является целенаправленной политикой правительства и фискальных органов.

Аналитический центр CASE Украина в отчете "Презумпция вины в налоговом и таможенном администрировании в Украине" систематизирует имеющиеся факты и доказывает, что презумпция вины по отношению к налогоплательщикам (налоговым агентам) является господствующей философией государственных органов, которая определяет системную линию поведения фискальных органов вопреки национальному законодательству.

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Результаты исследования будут представлены 21-го декабря в 15:00 во время онлайн вебинара. Основные выводы будут обсуждены с участниками дискуссии.

Спикеры:

Станислав Музыченко, Первый заместитель Председателя Государственной регуляторной службы Украины

Татьяна Паламарчук, заместитель исполнительного директора Союза украинских предпринимателей

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина

Модератор: Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды"

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Мероприятие состоится в формате вебинара (Zoom). Также будет вестись трансляция на странице "Ціна держави" в Youtube. Регистрация по ссылке.

Организатор дискуссии: Центр социально-экономических исследований CASE Украина. При поддержке и информационного партнерства с ведущим деловым онлайн-изданием "Экономическая правда". Подготовка этого вебинара стала возможной благодаря поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".