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Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через ПП "Дорогуск-Ягодин" 

Понедельник, 18 декабря 2023, 16:53 - Лия Ильченко

Польские перевозчики в понедельник, 18 декабря, после 15.00 возобновили акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск – Ягодин".

Об  этом сообщила Госпогранслужба Украины. 

Информация о начале акции поступила от Пограничной стражи Республики Польша.

Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час. 

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В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д..

Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.

Напоминаем:

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В Польше уже задумались о блокировании экспорт украинской агропродукции минимум на 20 лет, если Украина станет членом Евросоюза. Об этом заявил новоназначенный заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

Польша дороги
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