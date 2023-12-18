Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через ПП "Дорогуск-Ягодин" 

Польские перевозчики в понедельник, 18 декабря, после 15.00 возобновили акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск – Ягодин".

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Информация о начале акции поступила от Пограничной стражи Республики Польша.

Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.

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В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д..

Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.

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В Польше уже задумались о блокировании экспорт украинской агропродукции минимум на 20 лет, если Украина станет членом Евросоюза. Об этом заявил новоназначенный заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.