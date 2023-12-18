Более 35 миллионов на благотворительность, - как сеть аптек "Подорожник" помогает стране (укр)

З початку повномасштабної війни найбільша мережа аптек України "Подорожник" перерахувала на благодійну допомогу понад 35 мільйонів гривень.

У роботі мережі благодійні ініціативи займають важливе місце. Адже Подорожник – це соціально відповідальна компанія, яка дбає про здоров’я громадян і робить свій внесок у майбутнє.

СЕО мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда розповів, що необхідну матеріальну підтримку спрямовують за різними напрямками. Зокрема, відповідно до запитів від військових чи волонтерів. Допомагають і своїм працівникам або їхнім рідним, які захищають країну.

"Звичайно, що допомога для фронту є пріоритетом. Дуже важливо й потрібно сьогодні і в подальшому підтримувати захисників. Адже це наша спільна боротьба за майбутнє. Головна мета Подорожника як фармацевтичної компанії – врятувати у цій війні якомога більше життів українців", – розповів Тарас Коляда.

Команда з перших днів війни започаткувала власний проєкт "Карети для ЗСУ". Відтоді передали захисникам понад 70 машин спецтранспорту, серед якого карети та позашляховики.

Машини допомагають вивозити поранених з поля бою, виконувати завдання. Крім цього, у компанії реалізовують конкретні прохання й передають медикаменти, тепловізори, каски, ноші, зарядні станції, засоби зв’язку, бронежилети та інше.



За 2023 рік мережа приєдналась і до глобальних проєктів допомоги та розпочала співпраці з благодійними фондами. Протягом жовтня 2023 року долучилась до МЕГАЗБОРУ "Бонусна броня" від Благодійного Фонду Сергія Притули.

Клієнти перерахували 1 790 000 грн з бонусних рахунків для покупки евакуаційного бронетранспортера FV-432. Подорожник додав до цих коштів ще 1 000 000 грн і мету збору було досягнуто.

Також мережа аптек разом з клієнтами приєдналась і до благодійної ініціативи "Uнайти" від платформи United24. За її результатами вдалось зібрати 1 671 740 грн і ці кошти були перераховані на гуманітарне розмінування країни.

"Ми плануємо цю співпрацю продовжувати і масштабувати, долучаючись до різних ініціатив. Адже великі благодійні фонди мають більше потрібних можливостей та дозволів для організації допомоги чи закупівлі конкретних речей. Ми вдячні волонтерам за їхню роботу і те, що можемо їм допомагати у цьому", – сказав Тарас Коляда.



Мережа аптек приділяє увагу й благодійності в гуманітарному напрямку. Співпрацює з Благодійним фондом "Добролайф" у Запоріжжі. Люди, яким потрібно, отримують продуктові та гігієнічні набори.

У межах роботи Подорожник і Добролайф ремонтують дитячі майданчики міста, допомагають фронту та місцевим лікарням.

Співпрацює компанія також із Благодійним фондом "Україна в огні" та Національною агенцією стратегічних комунікацій. Завдяки спільній роботі Подорожник укомплектував мобільні шпиталі для Херсонщини, передав крісла колісні та аптечки для захисників у медичні заклади різних регіонів та інше.

Ще один важливий напрямок допомоги, який розвиває компанія – психологічний і розпочала співпрацю із ГО "Моє Коло". Разом із професійними психологами організації для людей організовують різноманітні події, зокрема онлайн, щодо психічної допомоги.

Працюють над розповсюдженням корисної інформації на важливі теми для підтримки психічного здоров’я при різних життєвих обставинах.

"Подорожник комплексно дбає про здоров’я українців і для цього знаходить нові шляхи різнобічної допомоги. Для нас дуже важливо, щоб людина могла відчути підтримку та довіру, як у аптеках, так і на наших онлайн-ресурсах. Бути корисними для українців у цей складний час – наша мета", – розповів Тарас Коляда.

Також мережа аптек "Подорожник" підтримує український спорт і науку. У межах цієї допомоги надає спортсмену та учаснику "Ігор Нескорених" Віктору Легкодуху потрібні препарати для лікування та підтримки стану здоров’я.

Також Подорожник став спонсором Чемпіонату України з кікбоксингу, підтримує благодійні футбольні турніри та команду з волейболу.

У межах проєкту "Перша полярна аптека "Подорожник" мережа підтримує полярників не тільки в Антарктиді, але й тих з них, хто захищає Україну та вступив до лав ЗСУ. Зокрема, надає медичну підтримку підрозділу "Бойові пінгвіни".

Над забезпеченням благодійної допомоги працює вся команда Подорожника. Цей напрямок роботи компанії буде продовжуватися, поки є така необхідність для країни. Адже майбутнє будується в єднанні та підтримці. Подорожник знає, що допомагає.