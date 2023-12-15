ЕС готовит транш в 1,5 миллирда евро для Украины "в ближайшие дни"

Европейская комиссия одобрила перечисление Украине последнего транша из нынешней программы макрофинансовой помощи, который позволит поддержать финансовую стабильность правительства.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен напомнила, что пока остается не перечисленным Киеву полтора миллиарда евро из суммы, выделенной для Украины.

"В ближайшие дни мы перечислим 1,5 млрд евро – последний транш в программе этого года", – заявила она. Как известно, перечисление средств МФП осуществляется при условии выполнения определенных условий, однако программа для Украины имеет целью поддержку стабильности бюджета во время войны.

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На год был предусмотрен пакет макрофинансовой поддержки общим объемом 18 млрд евро, из них 16,5 млрд евро уже перечислены Киеву.

Урсула Фон дер Ляйен считает, что эта сумма поможет Украине продержаться до утверждения Евросоюзом новой программы на сумму 50 млрд. "Это поможет профинансировать расходы в начале 2024 года, создав небольшой, но важный мост", – пояснила она.

Как сообщала европейская правда, утверждение 50-миллиардной программы задержалось из-за вето Венгрии. Однако в Еврокомиссии утверждают, что деньги для помощи Украине есть, нужно "рабочее решение" для принятия программы.

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Подробно об этом решении и дискуссиях, которые к нему привели, читайте в статье "Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС".

Европейская правда