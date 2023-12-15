"Укрэнерго" получит от ЕБРР 150 миллионов евро на отопительный сезон

фото: укрэнерго

Украина привлечет от ЕБРР 150 млн евро для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Подписали сегодня соответствующие соглашения. Это значительный вклад партнеров в украинскую энергетическую безопасность и стабильное энергопитание украинских потребителей", - написал Шмыгаль.

По его словам, также в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей.

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Напомним:

В июне 2023 года ЕБРР и правительство Украины договорились объединить усилия для мобилизации нового большого пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подписал три меморандума о взаимопонимании с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по мобилизации 200 млн евро для "Укрэнерго", 200 млн евро для "Нафтогаза" и 200 млн евро для "Укргидроэнерго".

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В ноябре сообщалось, что "Укрэнерго" планирует до конца 2023 года подписать соглашение о привлечении до 200 млн евро финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Экономическая правда