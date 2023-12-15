ЕС предоставило наибольшую помощь Украине по финансированию госбюджета в 2023 году

Звезда, которую погасили. Что случилось с "Киевстаром"? Хакерская атака остановила работу крупнейшего мобильного оператора страны. 24 миллиона абонентов остались вне сети. Как это произошло и когда могут восстановить связь? (укр)

Наша эра мегаугроз Как может измениться мировая экономика. Известный экономист и автор книги "Меагазагрозы" Нуриэль Рубини о том, какие события и как будут влиять на изменения в мировом порядке.(укр)