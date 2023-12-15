ЕС предоставило наибольшую помощь Украине по финансированию госбюджета в 2023 году
Пятница, 15 декабря 2023, 16:03
Макрофинансовая помощь от Европейского Союза стала крупнейшим источником финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году.
Об этом сообщает Министерство финансов.
По информации Минфина, по состоянию на 15 декабря 2023 года крупнейшими ресурсами в текущем году стали:
- макрофинансовая помощь от Европейского Союза - 17,9 млрд долларов;
- ОВГЗ - 14,7 млрд долларов (эквивалент);
- гранты от Соединенных Штатов Америки - 10,9 млрд долларов;
- средства от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования - 4,5 млрд долларов;
- льготное финансирование от Канады - 1,8 млрд долларов США;
- льготное финансирование от Японии - 1,5 млрд долларов.
Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 38,4 млрд долларов.
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