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Укр / Рус

ЕС предоставило наибольшую помощь Украине по финансированию госбюджета в 2023 году

Пятница, 15 декабря 2023, 16:03

Макрофинансовая помощь от Европейского Союза стала крупнейшим источником финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По информации Минфина, по состоянию на 15 декабря 2023 года крупнейшими ресурсами в текущем году стали:

  • макрофинансовая помощь от Европейского Союза - 17,9 млрд долларов;
  • ОВГЗ - 14,7 млрд долларов (эквивалент);
  • гранты от Соединенных Штатов Америки - 10,9 млрд долларов;
  • средства от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования - 4,5 млрд долларов;
  • льготное финансирование от Канады - 1,8 млрд долларов США;
  • льготное финансирование от Японии - 1,5 млрд долларов.

Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 38,4 млрд долларов.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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