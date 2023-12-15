Кабмин разработал законопроект о пенсиях лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности

Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против национальной безопасности.

Соответствующий законопроект был принят на правительственном заседании 15 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается предусмотреть особенность выплат пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за преступления против основ национальной и общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

В течение срока отбывания наказания в виде ограничения или лишения свободы, такие лица будут получать пенсию, не превышающую размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Реклама:

По состоянию на 2024 год - это 2 361 грн.

Также одобрен проект Закона о внесении изменений в УПК в отношении лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении уголовного преступления.

Законопроект направлен на налаживание взаимодействия следователей, прокуроров с Пенсионным фондом Украины для урегулирования вопросов, связанных с выплатой пенсий.

Реклама:

Проектом Закона предлагается предусмотреть, что следователи и прокуроры будут информировать Пенсионный фонд о подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленного уголовного преступления, которые имеют право на пенсионное обеспечение. Такое информирование будет осуществляться в случае объявления указанных категорий граждан в розыск, международный розыск или о снятии их с розыска.