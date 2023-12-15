Обстрел ТЭС, аварийный ремонт трех блоков теплогенерации в регионах – "Укрэнерго" о ситуации 15 декабря 

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке страны, кроме того, в аварийный ремонт выведено три блока теплогенерации в разных регионах страны.

Об этом говорится в сводке "Укрэнерго" по состоянию на утро, 15 декабря.

Согласно сообщению, в течение суток в Украине после ремонта вернулись в работу два блока на ТЭС, а также две ТЭЦ в южном и западном регионах.

Однако три других энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт.

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В ночь на пятницу, 15 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций вместе с городом-спутником на востоке страны, что привело к повреждению оборудования.

В восточном регионе из-за сильного гололеда 14 декабря отключилась высоковольтная воздушная линия. Обошлось без обесточивания потребителей.

В то же время, лимиты потребления в Украине не вводились, графики отключений также не вводились и не прогнозируются.

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Системный оператор отмечает, что импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 5808 МВт-ч, что на 70% выше вчерашнего показателя. Но его максимальная мощность, которая в отдельные часы достигает 790 МВт, все равно намного ниже технической возможности импортировать из Европы в Украину и Молдову 1700 МВт. Экспорт уже традиционно отсутствует.

Несмотря на стабильную температуру, потребление электроэнергии в Украине опять возросло. В частности, 14 екабря суточный максимум, который вновь был утренним, на 2,4% оказался выше соответствующего показателя 13 декабря.

На утро 15 декабря из-за непогоды обесточено 355 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. В Донецкой области 119 населенных пунктов без энергоснабжения более суток.

Из-за технических повреждений обесточены потребители и в Киевской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 445 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.