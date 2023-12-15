Курс валют на 15 декабря: гривня ослабла к евро
15 декабря наличный евро подорожал к гривне на "черном рынке" и в банках, колебания доллара незначительны.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,38 - 37,57 грн против котировок в 37,12 - 37,65 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 40,73 - 41,18 грн против курса 40,65 - 40,95 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 37,15 - 37,7 грн (курс на 14 декабря - 37,2 - 37,7 грн);
- Евро - 40,4 - 41,0 грн (курс на 14 декабря - 40,2 - 40,85 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 36,95 - 37,45 грн;
- Ощадбанк - 37,3 - 37,75 грн;
- Укрэксимбанк - 37,0 - 37,7 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,55 грн, в Универсал Банке (monobank) - 36,97 грн.
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Экономическая правда