На ЗАЭС работает некомпетентный и нелегальный персонал - Госатомрегулирование

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции продолжает деградировать система безопасности, персонал на станции является некомпетентным.

Об этом заявил и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

"Мы отмечаем среди рисков - некомпетентный персонал, который управляет ядерной установкой. Нелегальный менеджмент отдает приказы, а персонал блочного щита управления не имеет соответствующей квалификации и опыта, чтобы осуществлять оперативное управление ядерными установками", - отметил Кориков.

Значительно влияет на ЗАЭС также разрушение Каховского водохранилища, ведь любая атомная электростанция должна иметь надежный источник снабжения воды для охлаждения.

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"Уровень милитаризации ЗАЭС растет, технологические помещения продолжают использоваться как укрытие для оружия, взрывчатки, военной техники", - сообщил Кориков.

Он отметил, что россияне ограничивают доступ представителей МАГАТЭ в некоторые зоны оккупированной электростанции. Есть свидетельства, что россияне осуществляют запуски из РСЗО и артиллерии на прилегающих к ЗАЭС территориях.

Кроме того, электростанция до сих пор получает электричество только от одной линии электропередачи. Вторую линию, резервную, восстановить не удается.

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В течение 2023 года уже дважды зафиксирована утечка реагентов из первого контура энергоблока во второй. При этом не работает автоматическая система передачи данных радиационного мониторинга.

Единственным способом обеспечить безопасную эксплуатацию ЗАЭС Кориков назвал ее передачу под контроль НАЭК "Энергоатом".

Напоминаем:

ЗАЭС находится в оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной безопасности, размещая на территории ЗАЭС военную технику, минируя территорию и терроризируя персонал станции. Решение МАГАТЭ о возвращении ЗАЭС под контроль Энергоатома захватчики игнорируют.