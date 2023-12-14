США оштрафовали биржу виртуальной валюты CoinList Markets LLC за обработку транзакций крымчан

Биржа виртуальной валюты CoinList Markets LLC заплатит 1,207 млн долларов штрафа за обработку транзакций крымчан.

Об этом говорится в релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Сообщается, что в период с 19 апреля 2020 года по 7 мая 2022 года CoinList Markets LLC в нарушение санкций обработала 989 транзакций от имени пользователей, постоянно проживающих на территории временно оккупированного Россией Крыма. Общая сумма таких транзакций составила 1,252 млн долларов.

В частности, CoinList Markets LLC открыла 89 счетов для клиентов, почти все из которых указали "Россию" как страну проживания, но все они при открытии счета указали адреса в Крыму, например, указав город в Крыму или указав термин "Крым".

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Управление по контролю за иностранными активами пришли к выводу, что CoinList Markets LLC знала или имела основания знать, что проводит операции от имени лиц, которые вероятно, постоянно проживали в Крыму, поскольку каждый сам сообщил адрес при открытии счета с указанием города в Крыму или слова "Крым".

Таким образом, проведя 989 транзакций CoinList Markets LLC нарушила требования по соблюдению санкций.

CoinList Markets LLC - это крупнейшая платформа запуска новых криптопроектов и первичного предложения токенов. Криптобиржа начала работу в 2017 году и зарегистрирована в США (Сан-Франциско, Калифорния). Деятельность регулируется SEC - Комиссией по ценным бумагам США.

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