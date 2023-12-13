"Переговоры о вступлении в ЕС: Готова ли украинская экономика?": онлайн дискуссия 14 декабря
Среда, 13 декабря 2023, 17:30 -
Уже на текущей неделе на заседании Европейского Совета должны объявить решение относительно переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
Этот потенциальный большой шаг поднимает традиционный вопрос: готова ли наша экономика к общему рынку ЕС? И наоборот: готов ли к вступлению Украины сам ЕС?
14 декабря в 17:00 коллеги из Центра экономической стратегии проведут мероприятие, на котором подробно обсудят этот вопрос. Кроме того, эксперты сделают обзор основных изменений в украинской экономике в ноябре и первой половине декабря.
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Спикеры события:
- Назар Бобицкий, эксперт по торговой политике ЕС;
- Альберто Фернандез-Диез, руководитель торгово-экономического отдела Делегации ЕС в Украине;
- Иван Нагорняк, заместитель гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции;
- Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций.
- Тарас Качка, заместитель Министра экономики Украины - Торговый представитель Украины;
Медиапартнер мероприятия - Экономическая правда.
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