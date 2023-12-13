"Переговоры о вступлении в ЕС: Готова ли украинская экономика?": онлайн дискуссия 14 декабря

Уже на текущей неделе на заседании Европейского Совета должны объявить решение относительно переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Этот потенциальный большой шаг поднимает традиционный вопрос: готова ли наша экономика к общему рынку ЕС? И наоборот: готов ли к вступлению Украины сам ЕС?

14 декабря в 17:00 коллеги из Центра экономической стратегии проведут мероприятие, на котором подробно обсудят этот вопрос. Кроме того, эксперты сделают обзор основных изменений в украинской экономике в ноябре и первой половине декабря.

Регистрация обязательна.

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Спикеры события:

Назар Бобицкий, эксперт по торговой политике ЕС;

Альберто Фернандез-Диез, руководитель торгово-экономического отдела Делегации ЕС в Украине;

Иван Нагорняк, заместитель гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции;

Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций.

Тарас Качка, заместитель Министра экономики Украины - Торговый представитель Украины;

Медиапартнер мероприятия - Экономическая правда.

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