"Десятки уже на фронте". Стали известны количество и цена украинских САУ "Богдана"

Для вооруженных сил на украинских оборонных заводах собрали уже около тридцати САУ "Богдана".

Об этом говорится в статье ЭП.

Разработчики рассказали, что сегодня "Богдан" является одной из наиболее применяемых самоходных артиллерийских установок 155 калибра, а на фронте их работают уже десятки. По данным источников ЭП в силах обороны, по заказу армии собрали около 30 этих САУ.

В тексте также говорится, что ни одна САУ "Богдана" не была уничтожена на поле боя, но есть несколько поврежденных единиц, которые сейчас на ремонте. В серийное производство привлечены 25 предприятий и 400 человек. Стоит украинская гаубица вдвое дешевле французской САУ Caesar.

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Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина вышла на темп производства 6 САУ "Богдана" в месяц.

Подробнее о первой украинской 155мм гаубице читайте в материале "Богиня войны. Как Украина наращивает производство САУ "Богдана"