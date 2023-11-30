Онлайн-интервью: "Законопроект 5593-Д о реформе госпредприятий – каких изменений следует ждать и будет ли их достаточно"

В пятницу 1 декабря в 16:00 проект Ukrainian SOE Weekly проведет онлайн-интервью: "Законопроект 5593-Д - каких изменений следует ждать и будет ли их достаточно для полноценной реформы корпоративного управления госпредприятий".

Во время интервью член команды SOE Weekly Александр Лысенко обсудит вопросы будущего корпоративного управления в госкомпаниях с Алексеем Мовчаном, заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Анонс: "Уже длительное время реформа корпоративного управления государственных компаний является одной из ключевых для Украины. Несмотря на предпринятые ранее шаги в этом направлении, которые преимущественно ограничились созданием наблюдательных советов, события вокруг госкомпаний, даже тех, которые привыкли называть реформированными, продолжают быть источником резонансных новостей со знаком минус.

Как результат можно наблюдать неприятие и непонимание этой реформы со стороны общества - в то время, как международные партнеры постоянно требуют дальнейшего ее внедрения, в частности принятия нового законодательства по корпоративному управлению государственными компаниями.

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В свою очередь ключевой законопроект, известный как Законопроект 5593-д, уже более двух лет находится на рассмотрении в парламенте. Будет ли он таки принят, что изменит и сможет ли он решить все актуальные проблемы и завершить многолетний процесс реформирования корпоративного управления госкомпаний?"

Детали: Мероприятие "Законопроект 5593-Д - какие изменения следует ожидать и будет ли их достаточно для полноценной реформы корпоративного управления госпредприятий" организовано при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта "Supporting Ukraine in rebuilding and recovery", который реализует Институт KSE. Трансляция будет вестись на страницах Ukrainian SOE Weekly в Facebook и YouTube. Регистрация по ссылке.