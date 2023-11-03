Новости 3 ноября: Raiffeisen затягивает с выходом из РФ, брат Бубки получил подозрение за торговлю горючим с оккупантами

О Raiffeisen. Главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что отделение крупных операций банка в РФ до конца года маловероятно, отступив от предыдущих прогнозов.

О Бубке. Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении брату Сергея Бубки Василию в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК) и содействии деятельности террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК).

О бюджете-2024. Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете-2024, подготовленный ко второму чтению.

О FTX. Сэм Бенкман-Фрид был осужден за масштабное мошенничество, что привело к краху его биржи FTX, после месячного судебного разбирательства.

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О "єВідновленні". Кабинет Министров во время заседания 3 ноября принял решение, которое позволит использование средств за уничтоженное имущество в рамках программы "єВідновлення".

Эксклюзив ЭП

Сугубо кремлевские технологии. Что с российским ИТ-сектором?

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Надежды на то, что война уничтожила российскую ИТ-отрасль, не оправдались. Она, как и вся Россия, переориентировалась на выполнение военных задач. (укр)