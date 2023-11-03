Реальное оружие или очередное отмывание средств: фактическая ценность дронов для ВСУ (укр)

Останнім часом дрони стали ледь не головним синонімом сучасних бойових дій.

Безліч експертів, від диванних до військово-політичних, ставлять під сумнів їх ефективність, зазначаючи, що їхня роль занадто переоцінена.

Телеграм канали щодня публікують десятки відеороликів з ураженням FPV-дронами та гексакоптерами ворожих цілей, українські виробники звітують про випробування в умовах бою своїх розробок, а медійні військові разом з блогерами оголошують нові і нові збори на бойові дрони для своїх бригад.

Давайте разом з’ясуємо, чи справді дрони так необхідні армії, як про це говорять. Чи може хтось вдало освоює державні бюджети та кошти з донатів співвітчизників?

Без зайвої лірики спробуємо порахувати цифри на прикладі трьох пересічних відео FPV-дронів ГРІМ, що виготовлені в Україні та мають сертифікацію Міністерства оборони України, а отже використовуються ЗСУ на законних підставах.

На першому відео FPV-дрон-камікадзе ГРІМ із зарядом влучає у транспорт противника, що рухається полем, вражаючи живу ціль на борту. Зазначимо, що враження рухомої цілі з великої відстані – це максимально важка задача, яка не має аналогічного рішення.

Адже дрон ГРІМ ефективний на відстані до 12 кілометрів. Його вартість становить 600$. Отже, аналогічної альтернативної зброї не існує, але для прикладу давайте порахуємо легку протитанкову зброю нового покоління NLAW, вартість якої становить 37 000$.

При цьому максимальна дальність стрільби становить 800 метрів. Отже, на виконанні завдання з цього відео теоретично держава зекономила 36 400$, до того ж не було ризику життю українського воїна, який в умовах щільного контролю передової мав би підібратися до цілі менш ніж на кілометр.

На прикладі Бахмуту всім відомі принципи використання живої сили противником, тому ціну ймовірних людських втрат наших воїнів у разі прямого бою, якщо б ця вантажівка доїхала до місця призначення, ви можете уявити самостійно.

На другому відео дрон-камікадзе ГРІМ влучно цілить у ворожий танк. Вартість такого російського танку в середньому становить 3-4 млн.$ Припустимо, що цю бойову задачу можна виконати, використавши оспіваний у сучасній байрактарній ліриці ПТРК Javelin.

Максимальна дальність враження його ракети становить 2 500 метрів, вартість пускової установки - 175 000$, випущеної ракети – 73 000$. Нагадуємо, що порівнюємо ми з FPV-дроном вартістю 600$, який дозволив бійцю ЗСУ виконати задачу на безпечній відстані у 12 кілометрів.

Отже, чийсь гарний донат або навіть потужна черга класичних міні-донатів у 20 гривень, дозволила зекономити чверть мільйона доларів, спричинивши прямі фінансові втрати ворога у декілька мільйонів доларів.

І на десерт. Третє відео – пряме попадання бойовим дроном ГРІМ у важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

Враховуючи відстані від лінії зіткнень, по якій зазвичай може пересуватися подібна ворожа техніка, вірогідність уразити її на ходу з іншої зброї наближена до нуля.

Тож для альтернативного припущення уявімо, що система не рухається, а знаходиться в статичному положенні. В такому разі теоретично така ціль може бути уражена з "трьох сокир" - легкої буксируваної гаубиці M777, максимальна дальність вогню якої доходить до 40 кілометрів.

Вартість такої одиниці озброєння 3 млн.$, вартість снаряду – 5000-7000$. Тож знову маємо економію бюджету у декілька мільйонів доларів. А скільки ж втратив противник?

Кажуть, орієнтовна вартість ТОС-1А 15 000 000$. Погодьтесь, доволі приємна втрата для країни, економіка якої непогано стиснута міжнародними санкціями. Особливо якщо зауважити, що вартість ураження залишилася незмінною – 600$ за дрон.

І до висновків. На жаль, ми з вами не зможемо купити для ЗСУ гаубицю M777, як би нам цього не хотілося.

А у купівлі дронів може взяти участь кожен з нас. Звісно, ми не могли не скористатись такою нагодою, і просимо вас долучитись до актуального збору від спецпідрозділу Кракен.

Хейтерам нехай буде ще одна нагода озвучити свою втомленість війною, а всіх, кому наведені цифри показові, зрозумілі і мають сенс, просимо долучитися до збору на 100 FPV-дронів славетного спецпідрозділу ГУР, задонативши на монобанку або на інші платіжні системи.

Оперативно слідкувати за новими ураженнями FPV-дронами ГРІМ можна на Телеграм каналі "Небо Перемоги".

Експерт виробництва дронів БФ "Небо Перемоги" позивний STOIC