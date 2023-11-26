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Некоторые страны ЕС выступают против усиления борьбу с обходом санкций против России - СМИ

Воскресенье, 26 ноября 2023, 10:50 - Игорь Пилипив

Группа стран-членов ЕС настаивает на ослаблении предложений Европейского Союза, направленных на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия планирует ужесточить санкции против России, запретив покупать через посредников в третьих странах некоторые товары, которые могут использоваться для военного производства. 

Кроме того, экспортеры таких товаров должны будут внести определенную сумму на депозитный счет, которая будет конфискована и по меньшей мере половина этой суммы будет перечислена в трастовый фонд для Украины, если продукция будет продана РФ. Также экспортеров обяжут сообщать о нарушении санкций компаниями из третьих стран.

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"Но дипломатические посланники группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили несколько опасений относительно этих предложений, включая сомнения относительно их законности, а также относительно того, можно ли требовать от импортеров таких гарантий и положений", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что страны также хотят сузить сферу применения потенциальных оговорок и перечень товаров, на которые будет распространяться предложенная мера. Эти страны-члены также опасаются, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Зато другие страны-члены, в том числе страны Балтии, поддерживают эти предложения.

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Экономическая правда.

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