Массированная атака "Шахедами": в Киеве без света - 200 домов и учреждений
После российской ночной атаки "Шахедами" в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.
Источник: Минэнергетики
Детали: По данным ведомства, утром 25 ноября во время масштабного дронового обстрела в столице была обесточена воздушная линия.
В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению.
Дополнено. В Минэнерго также подтвердили поведение магистральных линий и линий распределения облэнерго в центральном регионе в результате ночной атаки врага.
Сейчас ремонтные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области.
Напомним: В ночь на 25 ноября враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".