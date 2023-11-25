Массированная атака "Шахедами": в Киеве без света - 200 домов и учреждений

После российской ночной атаки "Шахедами" в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

Источник: Минэнергетики

Детали: По данным ведомства, утром 25 ноября во время масштабного дронового обстрела в столице была обесточена воздушная линия.

В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

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Сейчас продолжаются работы по восстановлению.

Дополнено. В Минэнерго также подтвердили поведение магистральных линий и линий распределения облэнерго в центральном регионе в результате ночной атаки врага.

Сейчас ремонтные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области.

Напомним: В ночь на 25 ноября враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

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