Латвия планирует выделить еще 5 миллионов евро на восстановление Черниговщины в 2024 году

Правительство Латвии за 2023 год выделило на восстановление Черниговской области после боевых действий 5 млн евро и планирует выделить столько же в следующем году.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ринкевичс рассказал, что в рамках своего визита в пятницу ездил в Черниговскую область на объекты, которые восстанавливают за латвийские средства.

"В этом году мы потратили 5 млн евро на Черниговскую область. Это только средства правительства, без учета средств, которые вкладывают частные субъекты. В следующем году мы планируем выделить на восстановление Украины по крайней мере 5 млн евро", – отметил президент Латвии.

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Он добавил, что дальнейшая помощь будет сосредоточена также на Черниговской области, и выразил уверенность, что деньги используют должным образом.

О неанонсированном визите Ринкевичса в Украину стало известно вечером в пятницу.

Также 24 ноября в Украину прибыла с визитом премьер Литвы Ингрида Шимоните.

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Европейская правда.