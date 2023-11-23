Сколько в Украине конструктивного капитала и почему это важно — презентация исследования

Центр экономической стратегии приглашает вас присоединиться к презентации исследования о конструктивном капитале в Украине и его обсуждению в формате круглого стола.

Событие состоится 29 ноября в 17:00, зарегистрироваться можно по ссылке.

В отличие от коррозионного капитала (к которому относится олигархический, российский, китайский капиталы), который мы исследовали ранее - конструктивный капитал представляет украинский бизнес, который не связан с государством, олигархами, подсанкционными компаниями или Россией.

Конструктивный капитал сыграл ключевую роль в развитии конкурентной рыночной экономики в Украине. Пока иностранные инвестиции в Центральной Европе формировали ландшафт новой посткоммунистической экономики, в Украине эту роль сыграл именно местный капитал

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В нашей работе мы посчитали сколько такого капитала сейчас работает в Украине и как его можно развить.

Особое внимание в исследовании уделено малому и среднему бизнесу - компаниям не связанным с приватизацией советских государственных предприятий.

Расписание события:

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17:00 - 17:20 Презентация исследования, Владимир Ланда, старший экономист ЦЭС

17:20 - 18:30 Обсуждение результатов исследования в формате круглого стола.

Модератор: исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский

Исследование и презентация проводятся при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

Медиапартнер мероприятия - Экономическая правда.