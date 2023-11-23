Эволюция самой лучшей водки (укр)

GREEN DAY EVOLUTION - преміальна горілка з особливою філософією, яка відрізняється серед безлічі інших українських виробників.

Бренд створений з високою метою: дати споживачам міцний напій високої природної чистоти, який можна пити, не побоюючись наслідків; який пропагує особисту свободу кожного. Саме завдяки цьому позиціонуванню, Green Day доволі швидко набув великої кількості справжніх прихильників.

Українці добре знаються на алкогольній продукції, і ринок пропонує велику кількість горілки різних цінових категорій, також "наступає" імпорт. Зайняти свою нішу за рахунок якості продукту, привабливості дизайну, при досить високій ціні - складне завдання. Але Green Day це вдалося. А це означає, що бренд на правильному шляху.

Що ж такого особливого є в продукті, за який велика частина споживачів готова платити більше? Відповідь: найвища якість горілки, дизайн, не схожий на конкурентів, послідовність у просуванні на ринку і головне - постійна націленість на розвиток, віра в те, що можна зробити ще кращою, здавалося б, уже досконалу горілку.

"Еволюція означає Розвиток. Green Day знає, як потрібно розвиватися, це частина його філософії. А це означає, що ранок для його споживача завжди буде добрим." - Черток Фелікс Борисович, співвласник Торгового Дому "АВ".

Серія Green Day Evolution повною мірою відображає цю філософію. У цій лінійці Green Day вирізняється навіть в амбітних назвах: "Planet", "Evolution", "Discovery" - це рецептурна вершина білих класичних горілок з особливою м'якістю і чистотою, які відмінно п'ються в різних куточках світу. А зручна ергономічна пляшка з високотехнологічною етикеткою має привабливий і гідний вигляд на тлі провідних світових виробників.

Амбіції у Green Day - дуже високі, адже смак цієї горілки кращий, ніж у відомих імпортних горілок.

Технологія виробництва GREENDAY сертифікована за міжнародними екологічними стандартами ISO 14024, прийнятими в 56 країнах світу. Її виробництво не має шкідливого впливу на навколишнє середовище. До складу горілки входять тільки натуральні інгредієнти, безпечні для організму людини.

Відсутність похмільного синдрому за умови помірного споживання – це одна з унікальних особливостей GREENDAY. Вміст альдегідів і сивушних масел у 2,5 рази нижчий, ніж затверджено в ДСТУ! Для покупців це означає гарне самопочуття після споживання.

З поживачем бренд розмовляє сучасним язиком. Комунікації GREENDAY послідовні та вчасні, добре розуміються прихильниками горілки. Лідерськи амбіції, іноваційні ідеї, відповідальність та постійний профессійний розвиток, роблять GREENDAY особливим на українському ринку, для якого ціль, це не просто мрія, а обов’язковий результат.

Ексклюзивним дистриб'ютором горілки Green Day, на території України є Торговий дім АВ – він є сильним та досвідченим дистриб’ютором алкогольних брендів високої якості в Україні, з перевіреною часом репутацією, виконуючи свої обов’язки навіть в умовах війни.

Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських бренді, ADJARI, HELSINKI, UKRAINKA та DOVBUSH робить компанію однією з найпотужніших у галузі