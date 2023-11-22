Орбан написал письмо главе Евросовета с требованиями, касающимися поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось издание Politico, передает "Европейская правда".

В письме, адресованном председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, венгерский лидер заявляет, что никакие решения по финансированию Украины, открытие переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкций против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится эта "стратегическая дискуссия", когда лидеры соберутся в Брюсселе в середине декабря.

"Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", – пишет Орбан в письме, которое не датировано, но имеет печать его канцелярии.

Реклама:

Он также спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, которые предоставили основную часть военной помощи Киеву, могут быть не в состоянии продолжать финансирование из-за политического тупика в отношении будущей поддержки.

"Европейский совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине", – говорится в письме.

"Считаем ли мы все еще реалистично достижимыми эти цели? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?" – пишет Орбан.

Реклама:

В письме добавляется, что "Европейский совет не в состоянии принять ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договориться о будущем процесса расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины".

По словам одного из дипломатов ЕС, пожелавшего остаться анонимным, Орбан "заминировал" весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию с целью выделения Венгрии 13 миллиардов евро.

Дипломат также отметил, что в то время как в других случаях Будапешт воздерживался во время ключевых голосований и позволял ЕС накладывать санкции на Россию, в этот раз "я не вижу, чтобы это произошло".

"Для Венгрии это не вопрос нейтралитета. Речь идет о рычагах влияния", – сказал дипломат.

Поскольку Венгрия усиливает напряженность и угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, некоторые страны уже обдумывают пути работы в обход Будапешта и продолжения поступления помощи в Киев.

Напомним, Виктор Орбан на съезде своей партии "Фидес" в субботу повторил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".

Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

Читайте также статью Предел уступок Орбану. Как Киев и Брюссель готовятся к блокаде переговоров о вступлении в ЕС.

Европейская правда