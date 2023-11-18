В Черном море подорвался балкер нагруженный зерном – Reuters

Торговое судно, перевозившее зерно, было легко повреждено у побережья Украины. Оно, вероятно, попало на плавучую морскую мину.

Источник: Reuters со ссылкой на морских специалистов и информаторов в украинском правительстве

Детали: Четыре морские и торговые источники сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, когда получил повреждения в открытом море в четверг.

Источник в украинском правительстве сообщил что, вероятно, на судно поразила плавающая морская мина.

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Согласно данным компании MarineTraffic, которая занимается отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно направлялось в румынский порт Констанца.

Предыстория:

16 октября танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.

Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

Украинская правда.

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