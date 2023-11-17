Россия усиливает контроль над ЗАЭС - ISW

Россияне усиливают свое присутствие и контроль над ЗАЭС, что может привести к новым сбоям в работе оборудования и технического обслуживания станции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW, ссылаясь на заявления "Энергоатома" и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отмечает, что присутствие и исключительный контроль России над ЗАЭС усиливается, что свидетельствует о том, что инциденты со сбоями в работе оборудования станции могут обостриться в условиях продолжающейся российской оккупации.

В ISW добавляют, что ЗАЭС полностью теряла доступ к внешним источникам питания семь раз за свою историю эксплуатации - все семь инцидентов произошли во время российской оккупации.

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Кроме того, российские силы развернули военную технику на и внутри объектов ЗАЭС летом-осенью 2022 года, чтобы защитить эти активы от украинских ударов, одновременно создавая условия для обвинения украинских сил в любых инцидентах на ЗАЭС.

Напомним:

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй, который не устранен до сих пор.

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Некомпетентные действия российских оккупантов и работников "Росатома" 14 ноября привели к частичному блэкауту на Запорожской АЭС.