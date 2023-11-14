Дунайское пароходство отказало россиянам в чартере пассажирского флота

УДП

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" отклонило предложение российской туристической компании передать ей в тайм-чартер пассажирский флот пароходства.

Об этом сообщила пресс-служба УДП в Facebook.

В УДП рассказали, что в последний год постоянно работают над перезагрузкой работы пассажирского флота. Пароходство ищет надежного партнера, готового взять в управление теплоходы, и ведет переговоры с компаниями из Венгрии, Австрии, Словакии, другими международными партнерами.

"Неожиданно на прошлой неделе получаем письмо от… "Самарское бюро путешествий и экскурсий". Пишут, что готовы брать на пять лет в тайм-чартер наши теплоходы, расходы по подготовке к навигации берут на себя.

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Сложно сказать, что происходит в уме у этих людей. В Измаиле россиянам готовы предложить только подводное путешествие в один конец вслед за печально известным крейсером "Москва"", - отметили в УДП.

Информацию о любознательном бюро путешествий из Самары передали СБУ.

"Что касается пассажирского флота УДП, то мы открыты к предложениям, конечно, кроме компаний, которые представляют РФ или связаны со страной агрессором", - добавили в пресс-службе предприятия.

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УДП имеет на балансе четыре пассажирских теплохода - "Днепр", "Волга", "Украина" и "Молдавия", а также прогулочный теплоход "Евгений Косяков". Старые Днепр и Волга уже давно не пользуются спросом, находятся в Измаиле и используются как временное жилье.

"Молдавия" и "Украина", которые после начала большой войны перебазировали в австрийский Линц, еще способны работать на речных круизах, но нуждаются в немалых инвестициях.

Экономическая правда