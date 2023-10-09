Китай строит новые ядерные подлодки с использованием российских технологий - СМИ

Китай начинает производство нового поколения ядерных подлодок с использованием российских технологий, которые могут создать проблемы с их отслеживанием для США и их союзников.

Об этом сообщает Reuters.

Аналитики и региональные атташе по вопросам обороны утверждают, что появляется все больше доказательств того, что Китай на пути к тому, чтобы подлодка с баллистическими ракетами Type 096 была готова к концу десятилетия, а прорыва в его бесшумности отчасти способствовали российским технологиям.

Исследования, обсужденные на майской конференции в Военно-морском колледже США и опубликованные в августе Китайским институтом морских исследований этого колледжа, предполагают, что за новыми судами будет гораздо труднее следить. По мнению семи аналитиков и трех базирующихся в Азии военных атташе, этот вывод является достоверным.

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Сдерживаемые усилия по отслеживанию китайских подлодок, оснащенных ядерными двигателями и баллистическими ракетами, являются одним из основных факторов развертывания и планирования на случай непредвиденных ситуаций ВМС США и других вооруженных сил Индийско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что эта инициатива усилится, когда лодки Type 096 поступят на вооружение.

Лодки Type 094, которые несут самую совершенную китайскую ракету JL-3 для подлодок, считаются относительно шумными, что является главным недостатком для военных подлодок.

Издание отмечает, что подлодка 096 будет сравниваться с самыми современными российскими подлодками по уровню незаметности, датчиков и вооружения.

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Ни российское, ни китайское министерства обороны не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Вероятно, судно будет значительно больше Type 094, что позволит содержать внутренний "плет", установленный на сложных резиновых опорах для поглощения шума двигателя и других звуков.

Экономическая правда