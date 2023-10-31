Новости 31 октября: тестовая версия обновленного Госстата, суд вернул "Цветам Украины" статус памятника

О Госстате. Министерство цифровой трансформации и Государственная служба статистики запустили публичную бета-версию обновленного портала Госстата.

О "Цветах Украины". Шестой апелляционный админсуд вернул статус памятника зданию "Цветы Украины", которое расположено на улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве.

О деньгах от ЕС. Кабинет министров утвердил соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ" - после его подписания Еврокомиссия выделит 335 млн евро помощи.

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О хищениях на продуктах в Минобороны. Счетная палата утвердила результаты аудита в Минобороны, который полностью подтвердил данные журналистского расследования относительно существенного завышения цен на продукты питания для военных.

О Carlsberg. Датская пивоваренная компания Carlsberg, разорвавшая все связи со своим российским бизнесом, отказывается заключать соглашение с правительством России, которое бы сделало захват активов Москвой легитимным.

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