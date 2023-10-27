СК «Гефест» продолжает активно сдавать свои жилые комплексы вопреки войне
Строительная компания "Гефест" начинает выдачу ключей жильцам еще одного жилого комплекса в Одессе "Эллада 1". За 20 месяцев войны "Гефест" реализовал 6 комплексов, а это порядка 155 000 м² - 2304 квартиры и 100 офисов.
Среди них - ЖК "Родос", ЖК "Акрополь 2", Клубный дом "Аполлон на Карантинной", апарт комплекс "Калипсо", ЖК "Посейдон 1", ЖК "Эллада 1".
С начала войны в Украине строительная компания не приостанавливала строительство своих объектов. Как отмечают в компании, новые вызовы стали причиной совершенствовать и разрабатывать новые методики и подходы в работе.
"Параллельно активно ведем строительство всех наших объектов. План на следующие 12 месяцев - реализовать ещё 100,000 м².
Скажу честно: было нелегко. Куча проблем и организационных вопросов, которые пришлось решать за этот непростой период. Нужно понимать, что почти у всех остановились продажи, начался кадровый голод в связи с массовыми увольнениями, остановились поставки предоплаченных материалов, которые в итоге пришлось покупать дважды.
Плюс в связи с проблемами логистики поставок строительных материалов, увеличения стоимости топлива за их перевозку, по итогу сказалось на увеличении их стоимости на 30-40%. Дали о себе знать и блэкауты. Это неполный перечень проблем, которые мы решили в процессе ради положительного результата для наших наших инвесторов.
Им отдельная благодарность за доверие", - отметил СЕО "Гефест" Василис Бумбурас.