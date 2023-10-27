СК «Гефест» продолжает активно сдавать свои жилые комплексы вопреки войне

Строительная компания "Гефест" начинает выдачу ключей жильцам еще одного жилого комплекса в Одессе "Эллада 1". За 20 месяцев войны "Гефест" реализовал 6 комплексов, а это порядка 155 000 м² - 2304 квартиры и 100 офисов.

Среди них - ЖК "Родос", ЖК "Акрополь 2", Клубный дом "Аполлон на Карантинной", апарт комплекс "Калипсо", ЖК "Посейдон 1", ЖК "Эллада 1".

С начала войны в Украине строительная компания не приостанавливала строительство своих объектов. Как отмечают в компании, новые вызовы стали причиной совершенствовать и разрабатывать новые методики и подходы в работе.