"Крематорий ужаса": военные заставили киевские власти начать ремонт объекта

Киевские власти признали объективной критику военных относительно состояния центрального столичного крематория и начали косметический ремонт сооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

Реалии прощания с павшими воинами показала руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева.

Облупленные стены, разбитые окна и брусчатка перед зданием, неработающий слив, неопрятные залы - в таком виде здание находилось годами.

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"Критика военных объективна. И мы сейчас максимально оперативно исправляем ситуацию - очищаем, красим, меняем некоторые элементы. То есть все, что не повлияет на дальнейшую реставрацию, однако улучшит внешний вид помещений, где прощаются с украинскими воинами", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В администрации города признают, что начали ремонт именно после критики военнослужащих по поводу неудовлетворительного внешнего вида и залов крематория.

Говорят, здания крематория построены еще в 1970-х годах и требуют полноценного обновления. Власти Киева планировали обновить крематорий еще в 2021 году.

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Среди оправданий - крематорий является объектом культурного наследия, а значит, его нельзя просто взять и отремонтировать.

"Здания признаны объектами культурного наследия, ведь созданы по уникальному проекту. Это существенно усложняет проведение любых ремонтных работ. Государственные нормы требуют для комплексной реставрации сопроводительные научные исследования. И мы уже выполнили ряд процедурных и исследовательских работ, чтобы уже в следующем году проводить реставрацию", - пояснил Пантелеев.

Но после критики военных власть все же нашла возможность привести здание в цивилизованный вид уже сегодня. Теперь обещают за две недели поочередно отремонтировать два зала.

Сейчас в прощальных залах продолжается текущий ремонт, чтобы улучшить их внешний вид.

Отмечается, что бюджетные средства на ремонт крематория не привлекаются. Но за какие деньги ремонтируют коммунальное предприятие не сообщается.