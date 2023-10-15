США и Британия обсудили новые способы лишить РФ источников финансирования войны

Министр финансов США Джанет Йеллен на полях собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марокко обсудила с британским коллегой Джереми Хантом помощь Украине в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов.

Как говорится в заявлении ведомства, они обсудили совместные действия, направленные на то, чтобы лишить Россию доходов для финансирования ее жестокой войны против Украины.

"Стороны также подчеркнули важность коллективной поддержки потребностей Украины в экономической помощи", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что правительство Великобритании обратилось к Банку Англии с просьбой рассмотреть возможности использования российских суверенных активов для финансирования военных усилий Украины по противодействию полномасштабной агрессии РФ.

Как известно, Европейский Союз и США изучают способы использования замороженных активов и повышения эффективности санкций против России.

Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов в примерно 280 миллиардов долларов, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев.

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Проблема с использованием суверенных активов России заключается в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации не существует. Как известно, Соединенные Штаты работают с европейскими партнерами над созданием необходимой правовой базы для использования конфискованных активов РФ для восстановления Украины

Перед этим Бельгия объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

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Европейская правда