Новости 13 октября: какая ситуация с интернетом перед зимой, на разминирование привлекли полмиллиарда евро

Об интернете. Только 37% абонентов фиксированных сетей интернета имеют подключение к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточиваниям. Это средний показатель по Украине.

О разминировании. Украина привлекла около 500 миллионов евро на разминирование, которые потратят на средства обследования, техники и экипировки саперов.

О СБУ. СБУ и Офис генпрокурора заявили о задержании директора днепропетровского завода по изготовлению арматурной продукции, который продавал россиянам стратегически важные комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры.

О спонсорах войны. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) исключило одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов, индийскую Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня международных спонсоров войны.

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О Кримском мосте. Нидерландская прокуратура оштрафовала четыре компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС в отношении России за помощь в строительстве Керченского моста.

Эксклюзив ЭП

Новая Кремниевая долина: как Genesis строит крупнейшее стартап-сообщество в Центрально-Восточной Европе

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Genesis нацелен создать одну из крупнейших в Европе образовательную экосистему, которая объединит фаундеров, инвесторов и опыт таких международных компаний как Meta, AWS, Notion. Получится ли что-то из этого?(укр)