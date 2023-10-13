"Полная чушь": Путин отрицает причастность РФ к повреждению финского газопровода

getty images

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность страны к разрыву на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это полная чушь", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что за утечкой информации может стоять РФ.

По его словам, к разрыву газопровода могло привести все, что угодно. Кроме того, президент РФ предположил, что причиной может быть землетрясение или повреждение якоря судна.

Реклама:

Напомним:

Финляндия подозревает, что утечка из газопровода в Балтийском море была вызвана преднамеренным актом разрушения, что подпитывает беспокойство относительно безопасности энергетической инфраструктуры Европы.

Ранее операторы финской компании Gasgrid Finland Oy зафиксировали падение давления в Балтийском подводном газопроводе, что свидетельствовало об утечке газа.

Реклама: