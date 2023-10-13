Александр Комаров, Киевстар: "Нужно больше фокуса на внутреннего инвестора"(укр)

12 жовтня Олександр Комаров, президент Київстару, взяв участь в панельній дискусії Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ). Комаров прокоментував інформацію "щодо арешту активів" Київстару, зазначивши, що жодного рішення суду з цього приводу компанія не отримувала.

Як пояснив Олександр Комаров, Київстар ще два роки тому припинив виплату дивідендів своїй акціонерній компанії VEON. А рік тому Комісія з цінних паперів та фондового ринку України заборонила будь які дії з акціями Київстару, щоб унеможливити доступ до них з боку підсанкційних осіб.

Як вважає президент Київстару, інформація, яку оприлюднили органи державної влади, юридично на діяльність компанії не впливає, натомість завдає репутаційної шкоди. Більш того, це відбувається на фоні заяви VEON про вихід з російського ринку.

"Шеймінг внутрішнього інвестора, який працює абсолютно прозоро і законно, і за останні три роки інвестував в Україну майже 18 млрд гривень, перш за все - негативний сигнал для зовнішніх інвесторів, - вважає Олександр Комаров. – Увага, передбачуваність та конструктивний діалог з локальними інвесторами мають особливе значення, оскільки кожен бізнес, що працює і сплачує податки в Україні, наближує перемогу".

Олександр Комаров нагадав, що Київстар запланував у найближчі три роки інвестувати в Україні 600 млн доларів у відновлення зруйнованих базових станцій, будівництво 4G, покриття швидкісним інтернетом автодоріг.

"Відновлення зв`язку на деокупованих територіях потребуватиме сотень мільйонів доларів, - вважає Олександр Комаров. – Наприклад, наша мережа в Авдіївці знищена повністю і нам доведеться її відбудовувати "з нуля".

Коментуючи ситуацію з російськими акціонерами VEON, Комаров звернув увагу, що це міноритарні власники акцій люксембурзької компанії LetterOne, яка не має контролюючого впливу на VEON, оскільки також є міноритарним акціонером.

Між тим, серед інших акціонерів – сотні корпоративних інституцій з США та Європи, зокрема американські інвестиційні фонди Sah Capital, Lingotto Investment Management, City Group та інші. При цьому жодного контролю ні над Київстар, ні над VEON ніхто з акціонерів не має.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила понад 1,4 млрд грн допомоги державі, військовим, суспільству, абонентам.

Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар більше 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.