Лидеры G20 призвали возобновить "зерновое соглашение"

Лидеры стран Группы двадцати (G20) опубликовали совместное коммюнике, призывающее к возобновлению "зернового соглашения".

Об этом говорится в совместной декларации саммита G20.

Общий документ содержит 83 абзаца и 37 страниц, которые включают темы от энергетики до войны в Украине.

Что касается блокирования РФ украинских портов, в заявлении содержится призыв к полной, своевременной и эффективной реализации зернового соглашения для обеспечения немедленной и беспрепятственной поставки зерна, продовольствия, удобрений и сырья из Украины и РФ.

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Также участники саммита призвали прекратить атаки на инфраструктуру, которая имеет значение для экспорта зерна.

Напомним:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновое соглашение.

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Ранее Президент РФ Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к сорвавшей в июле Черноморской зерновой инициативе.

Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт для обсуждения возобновления участия России в "зерновом соглашении".

В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зернового соглашения".

После этого Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.